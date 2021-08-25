НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Лето вернется в Эстонию на два дня

Осенние холода последних дней скоро закончатся. К концу недели температура вновь пойдет вверх. Воскресенье и понедельник будут по-летнему теплыми. В начале следующей недели тоже можно надеяться на относительно теплую погоду, хотя дождей не избежать.

Четверг, 26.08

Ночью: В основном облачно и почти повсеместно дожди. Ветер юго-восточный 5-12, порывы 15, на островах и побережье до 20 м/с, после полуночи немного ослабеет и постепенно перейдет к восточному. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах дождь. Восточный, северо-восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 13..17°С.

Пятница, 27.08

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на побережье 12, порывы 15, в начале ночи до 18 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10, на северном побережье 12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 15..19°С.

Суббота, 28.08

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на северном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

Воскресенье, 29.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Понедельник, 30 августа, как и воскресенье будет по-летнему теплым: вероятность дождя невелика, а термометр покажет немногим выше 20 градусов. Лишь ветер на побережье будет немно прохладнее.