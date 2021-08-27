На выходных потеплеет и распогодится!

Суббота, 28.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи во многих местах пройдёт кратковременный дождь, после полуночи — местами. Местами возможно образование тумана. Ветер северо-восточный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. На юге Эстонии и на островах местами пройдёт кратковременный дождь, на севере страны вероятность осадков небольшая. Восточный, северо-восточный ветер 4-10, порывами до 13, на побережье 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 17..22°С.

Воскресенье, 29.08

Ночью: На севере Эстонии небольшая и переменная облачность, кое-где с отдельными ливнями. На юге страны облачно, во многих местах пройдёт дождь. Ветер северо-восточный 3-9, на северном побережье в начале ночи порывы 13 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

Понедельник, 30.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Начиная с юга Эстонии облачность начнёт уплотняться и зона дождя будет распространяться в северо-западном направлении. Ветер северо-восточный 5-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Вторник, 31.08

Ночью: Облачно с прояснениями, пройдёт дождь. Ветер северо-восточный, восточный 5-10, на побережье в начале ночи порывы до 15 м/с, к утру ветер повернёт на юге Эстонии к юго-восточному. Температура воздуха 12..16°С.

Днем: Облачно с прояснениями, пройдёт дождь, местами осадки сильные. Ветер переменного направления 3-8 м/с. Температура воздуха 17..23°С.