НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | После похолодания придет бабье лето!

Вместе с тем давление на нас будет оказывать периферия антициклона над Скандинавией. Оттуда, с северо-запада, к выходным к нам поступят холодные воздушные массы.

Четверг, 02.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 5-12, на побережье порывы 15, в начале ночи на островах до 13, порывы 20 м/с. Температура воздуха 4..10, на побережье до 13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, к вечеру на севере Эстонии дождевых облаков добавится. Ветер северо-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13..16°С.

Пятница, 03.09

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Западный, северо-западный ветер усилится 7-11, порывы 15, на побережье 12-15, порывы до 20 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°C.

Днем: Облачно с прояснениями, во многих местах дождь. Во второй половине дня облачность и осадки поредеют. Ветер северо-западный 6-12, порывы 15, на побережье 20 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 12..15°C.

Суббота, 04.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°C

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 11..15°C.

Воскресенье, 05.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 2..7, у поверхности почвы местами 0..-2, на побережье до 10°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 9..13°C.