Прогноз на сентябрь: воздух будет прогреваться до 20 градусов и даже выше

В начале месяца с северо-запада через восточную часть Финского залива в сторону России будет двигаться область низкого давления. Затем начнется усиление антициклона над Скандинавией. Смена воздушных масс будет сопровождаться сильным северо-западным ветром и поступлением холодного воздуха. Поэтому в первой четверти месяца будет на 4-5 градусов прохладнее обычного, в континентальной части страны на почве ожидаются заморозки.

Начиная с 6-го сентября погоду в Балтийских странах будет определять периферия циклона, находящегося к западу от Эстонии. Зона повышенного давления над Эстонией сохранится с большой долей вероятности практически до 20-го сентября. Ветер ожидается слабый, дожди будут редкими и непродолжительными. Температура воздуха повысится в дневное время до 20 градусов, а в отдельные дни и немного выше, опасности ночных заморозков не будет.

В последнюю декаду сентября дожди участятся, временаи будет усиливаться ветер западных направлений. Температура воздуха немного понизится, а к концу месяца ожидается вновь поступление холодных воздушных масс и повышение вероятности ночных заморозков.