До +21! Прогноз погоды на ближайшие дни вселяет надежду

Понедельник, 06.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, к утру осадков станет больше. Ветер западной четверти 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 3…9, на наветренном побережье до 13, на поверхности почвы местами 0°C, к утру температура повысится.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-9, в районе Рижского залива порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12…17°С.

Вторник, 07.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6…12, на побережье до 14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, во второй половине дня порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14…18°С.

Среда, 08.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-10, на побережье порывыми до 13 м/с. Температура воздуха 10…16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха 16…20°С.

Четверг, 09.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западной четверти 4-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 11…16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западной четверти, на севере Эстонии — северный, северо-западный ветер 3-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 16…21°С.