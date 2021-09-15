Прохладная погода сохранится и на выходных: возможны ночные заморозки

В начале следующей недели температура будет даже ниже 10°С, зато в ее второй половине должно прийти потепление. А пока что читайте прогноз от pogoda.ee на ближайшие дни.

Четверг, 16.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7, на побережье островов юго-восточный ветер до 9 м/с. Температура воздуха 1..6, на поверхности почвы 0..-2°С, на побережье до 11°С.

Днем: Облачно с прояснениями . Местами возможен моросящий дождь. Ветер восточной четверти 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 9...14°С.

Пятница, 17.09:

Ночью: Облачно, с прояснениями погода преимущественно на западе- и юго-востоке страны, без осадков. Ветер восточной четверти 5-10, на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха 2..7, на поверхности почвы понизится до 0°С, на побережье до 11°C.

Днем: В материковой части страны преимущественно облачно, на островах и побережье переменная облачность, без осадков. Ветер восточного направления 5-11, порывы 13, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 10..14°C.

Суббота, 18.09:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков Ветер восточный и северо-восточный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 1..7, на поверхности земли понизится 0..-3°С, на побережье до 11°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, порывы 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Воскресенье, 19.09:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, порывы 12, на побережье 15 м/с. Температура воздуха 0..+6, на поверхности земли понизится 0..-4°С, на побережье останется в районе 10°C.

Днем: Преимущественно облачно с проясненими, без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, порывы 12, на побережье 15 м/с. Температура воздуха 8..11°С.