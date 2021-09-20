ФОТО | Ночные заморозки покрыли траву инеем

По данным синоптиков, ночью температура воздуха на поверхности почвы во многих местах составляла 0..-4°С. Ночные заморозки ожидаются и в ближайшие дни.

В понедельник днем переменная облачность. К вечеру на юго-востоке Эстонии облачность уплотнится и местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10, порывами до 14, на северном побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Вторник, 21.09:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+5, на поверхности почвы 0..-5, на побережье до 8°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и северный 3-8, на северном побережье порывами 11 м/с. Температура 7..11°С.

Среда, 22.09:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+5, на поверхности почвы 0..-5, на побережье до 9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Ветер восточной четверти 2-7, на островах усилится юго-восточный и южный порывами 12 м/с. Температура 7..12°С.

Четверг, 23.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. На островах запада Эстонии пойдёт дождь. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на островах и западном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -2..+4, на островах и западном побережье 5..10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Зона с осадками начнёт распространяться с запада Эстонии на восток. Ветер южный и юго-восточный 5-12, на побережье порывы 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 9..15°С.