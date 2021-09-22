НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Надвигается ветреная и дождливая погода. Зато потеплеет
Уже в четверг со Скандинавии на Эстонию надвинется активный циклон, который будет сопровождаться относительно сильным ветром и осадками. Заметно потеплеет, и ночные температуры к нулю стремится не будут.
Четверг, 23.09
Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Кое-где образуется туман. Ветер слабый, переменного направления, на островах и западном побережье южный и юго-восточный 3-9, утром порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах и западном побережье до 9°С.
Днем: Утром, начиная с островов, облачность уплотнится и начнется дождь. К вечеру зона дождей станет значительной и распространится на материковую часть страны. Юго-восточный, южный ветер усилится до 4-10, порывами 15 м/с, на островах и западном побережье 7-13, порывами 18 м/с, вечером продолжит усиливаться. Температура воздуха 7..11°С.
Пятница, 24.09
Ночью: Облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10, порывами 14, на побережье до 14 ,на островах в начале ночи до 20 м/с. К утру ветер ослабеет и на островах развернется к западной четверти. Температура воздуха 4..9, на побережье островов до 11°C.
Днем: В основном облачно. Местами пройдет дождь. Ветер юго-восточный, южный, на островах развернётся к западной четверти 4-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 9..11, на островах до 14°C.
Суббота, 25.09
Ночью: Облачно с прояснениями. Зона осадков распространится с западной Эстонии на материк. Ветер южной четверти 3-9, к утру на островах ветер сменит направление на северо-западное. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°C.
Днем: На островах переменная облачность, пройдут отдельные кратковременные дожди. В материковой части в первой половине дня будет облачно и дождливо. После обеда, начиная с запада, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 3-8, начиная с островов, развернется повсеместно к северо-западному и усилится, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 10..14°C.
Воскресенье, 26.09
Ночью: На западе Эстонии переменная облачность, без осадков. На востоке- облачно с прояснениями и во многих местах пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 5..11°C.
Днем: Облачно с прояснениями, местами будет моросить небольшой дождь. Ветер северной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 10..14°C.
В понедельник погоду в Эстонии вновь будет определять область высокого давления, однако к среде под ее влиянием останется лишь Ида-Вирумаа. В Западную Эстонию к середине недели придет очередной циклон вместе с сырыми, но теплыми воздушными массами.
Ветер в начале следующей недели ожидается слабый, в середине недели он примет юго-западное направление и начнет постепенно усиливаться.
До среды ожидается преимущественно облачная погода с дневными температурами +13…15 градусов. Ночью термометр покажет +3…9. Существенных осадков не будет, но без кратковременных дождей местами не обойдется.