Метеослужба предупреждает о сильном ветре

Как прогнозируют синоптики, сегодня будет в основном облачно. В первой половине дня во многих местах дождь, после обеда ожидаются дожди лишь в отдельных районах. Ветер юго-восточный, восточный, на островах и западном побережье ветер северных направлений 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8..11, местами 13°С.

Суббота, 25.09:

Ночью: Облачная погода. Зона осадков распространится с западной Эстонии через материк. Ветер южной четверти 3-9, на островах ветер сменит направление на западное и усилится до 14 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье до 11°C.

Днем: На островах переменная облачность, пройдут отдельные кратковременные дожди. В материковой части в первой половине дня будет облачно и дождливо. После обеда, начиная с запада, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер повсеместно развернется на западный и северо-западный и усилится 5-11, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Воскресенье, 26.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь.Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье до 11°C.

Днем: На западе Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. На востоке более облачно и местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Понедельник, 27.09:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами образуется туман. Ветер слабый и в основном северных направлений, на западе Эстонии повернёт к восточной четверти. Температура воздуха 0..+6, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 10..13°C.