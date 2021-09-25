Осень вступает в свои права: чем порадует погода в последние дни сентября?

Воскресенье, 26.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии пройдёт дождь. Местами возможен туман. Ветер северо-западный 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11°С.

Днем: На западе Эстонии ясно или небольшая облачность, без осадков. На востоке страны облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Ветер северный и северо-западный 2-8, на востоке Эстонии порывы 12 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 10..15°С.

Понедельник, 27.09:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами образуется туман. Ветер слабый и в основном северных направлений, на западе Эстонии восточной четверти. Температура воздуха 0..+6, на побережье до 10°C.

Днем: В первой половине дня ясно, после обеда облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 10..14°C.

Вторник, 28.09:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, утром на побережье островов порывы 12 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье островов до 11°С.

Днем: Облачно, в отдельных местах с прояснениями, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 5-10, на побережье островов порывы 14 м/с. Температура воздуха 11..13°С.

Среда, 29.09:

Ночью: Облачно, в отдельных местах с прояснениями, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 2-9 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье островов до 12°С.

Днем: Облачно, в отдельных местах с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-9, на побережье островов порывы до 12 м/с. Температура воздуха 11..14°С.