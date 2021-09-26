В ближайшие дни ожидается осенняя теплая погода

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Во многих местах образуется туман. В восточной Эстонии ветер северной четверти, на западе страны  восточной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 0 +6, на побережье до +10°С, на поверхности почвы во многих местах возможны заморозки.

Днём: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 2-7, на островах и побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 10 14°С.

Вторник, 28.09:

Ночью: Без существенных осадков, начиная с востока облачность уплотнится. Ветер восточной четверти 2-8, утром на побережье островов порывами до 11 м/с. Температура воздуха 3…8, на побережье островов до 11°С.

Днём: Облачно, в отдельных местах с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-10, на побережье островов порывами до 13 м/с, во второй половине дня ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 10…13°С.

Среда, 29.09:

Ночью: Преимущественно облачно, без существенных осадков. Преобладает юго-восточный ветер 2-8, на побережье островов порывами до 11 м/с. Температура воздуха 6…9, на побережье островов до 11°С.

Днём: Преимущественно облачно. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье островов порывами до 12 м/с. Температура воздуха 10…13°С.

Четверг, 30.09:

Ночью: Преимущественно облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-9, на побережье островов порывами до 12 м/с. Температура воздуха 6…9, на побережье островов до 11°С.

Днём: Облачно с отдельными прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9, порывами до 12 м/с, в районе островов 8-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10…12°С.