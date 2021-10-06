НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | До выходных со стороны России нам обеспечена защита. Затем погода изменится

Четверг, 07.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На островах пройдет небольшой дождь. Ветер южный 5-10, порывами до 13, на побережье 16 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 3..9, в западной Эстонии 6..11°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно южный 5-10, порывами до 15 м/с, во второй половине дня немного ослабеет. Температура воздуха 9..13°С.

Пятница, 08.10

Ночью: На западе и в северной части Эстонии облачно с прояснениями и местами возможен небольшой дождь. На юге ясно или малооблачная сухая погода. Ветер южной четверти 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..+5, на наветренном побережье 6..11°С.

Днем: На большей части территории ясно или небольшая облачность, на Хийумаа и в северной части материка более облачно, но без осадков. Ветер южный и юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..14°С.

Суббота, 09.10

Ночью: На большей части территории Эстонии малооблачно, в северной Эстонии более облачно, но без осадков. Ветер юго-западный 2-7, на северном побережье до 10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..+6, на островах и наветренном побережье до 10°С.

Днем: В течение дня облачность уплотнится. Местами пройдет дождь. Ветер южный и юго-западный 4-9, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 9..13°С.

Воскресенье, 10.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. Ветер юго-западный 5-10, на северо-западном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..9, на наветренном побережье до 11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9..13°С.

Понедельник, очевидно, станет лебединой песней российского антициклона. Кое-где могут пройти кратковременные дожди. Но среди облаков будет время от времени проглядывать и солнце. Сильный юго-западный и южный ветер станут предвестниками приближения области низкого давления, которая, скорее всего, сделает в последующие дни нашу погоду дождливее и прохладнее. Днем столбик термометра будет подниматься до +10°, в Западной Эстонии - на пару градусов выше.