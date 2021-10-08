На выходных будет прохладно, возможны дожди

Суббота, 09.10:

Ночью: Облачность увеличится. Рано утром местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 1-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 4..10, на юге Эстонии -2..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер юго-западный 2-7, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Воскресенье, 10.10:

Ночью: Облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 3..9, на юго-востоке Эстонии не исключен 0°C, на островах и западном побережье до 11°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный ветер усилится 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..13°С.

Понедельник, 11.10:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..8, на западе Эстонии до 11°С.

Днем: Переменная облачнсоть. Местами, преимущественно на западе, дождь. Ветер юго-западный, южный 5-12, порывами 14, на островах и западном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 9..12°С.

Вторник, 12.10:

Ночью: Облачность увеличится. Во многих местах дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3..7, на побережье западной Эстонии до 9°С.

Днем: На западе Эстонии облачно с прояснениями, местами дождь. На востоке облачно и дождливо. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 6..11°С.