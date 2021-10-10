Осень набирает обороты: на следующей неделе погода еще больше испортится

Понедельник, 11.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. На западе и севере Эстонии во многих местах дождь. Ветер юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 3..9, на юго-востоке возможен 0°C, на островах и западном побережье до 11°С.

Днем: Облачно с прояснениями, во многих местах дождь. Во второй половине дня облачность рассеется и дожди прекратятся. Юго-западный ветер усилится 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 10..14°С.

Вторник, 12.10:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами до 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 2..8, на юго-востоке местами 0, на западе Эстонии до 11°С.

Днем: Облачность увеличится. На западе Эстонии во многих местах дождь. Ветер юго-западный, южный 5-12, порывами 14, на островах и западном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Среда, 13.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье западной Эстонии до 10°С.

Днем: Облачно с прояснениями, на западе Эстонии местами дождь. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Четверг, 14.10:

Ночью: Переменная облачность дождь. Небольшой дождь во многих местах. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 1..6, на побережье западной Эстонии до 9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер преимущественно западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 7..12°С.