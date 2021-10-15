Прогноз погоды на выходные не сулит ничего хорошего

Суббота, 16.10:

Ночью: В начале ночи облачно и дождливо. После полуночи, начиная с островов, облачность поредеет и вероятность выпадения осадков станет небольшой. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15, в районе Финского залива до 18 м/с. Температура воздуха 2..6, на побережье до 10°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, к вечеру осадки пройдут во многих местах. Ветер юго-западный, западный 5-12, порывы 14, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 8..11°С.

Воскресенье, 17.10:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, западный, на островах и северо-западном побережье также и северо-западный 5-12, в начале ночи порывами до 18 м/с, во второй половине ночи немного ослабеет. Температура воздуха 0..+6, на побережье до 10°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, западный 5-10, порывы 14, вечером усилится на островах и побережье северо-западный ветер до 12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 7..10°С.

Понедельник, 18.10:

Ночью: Ясно, местами с переменной облачностью погода, лишь кое-где отдельные кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный 4-10, порывы 13, на островах и побережье также и северо-западный ветер до 12, порывы до 18 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до 9°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Кое-где кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, в районе Финского залива порывы до 15 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

Вторник, 19.10:

Ночью: Ясно или с небольшой облачностью, без осадков, к утру станет облачно. Ветер северный, северо-западный 3-10, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье до 8°С.

Днем: В первую половину дня небольшая и переменная облачность, после обеда, начиная с островов, станет более облачно, хотя осадков и не ожидается. Ветер западной четверти 5-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 4..9°С.