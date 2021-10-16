На днях в Эстонии выпадет снег

Воскресенье, 17.10:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, с большей вероятностью на северном побережье и юго-востоке Эстонии. Ветер преимущественно юго-западный, западный 5-11, порывами 14, в начале ночи на островах и побережье до 14, порывами 17-21 м/с, после полуночи немного ослабеет. Температура воздуха 2..6, на побережье до 10°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, западный 5-11, порывы 14, на северном побережье до 12, порывы до 18 м/с, вечером, начиная с Хийумаа, повернёт к северо-западному и немного усилится. Температура воздуха 7..10°С.

Понедельник, 18.10:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь, на севере Эстонии возможен мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-10, порывы 13, на островах и побережье до 12, порывы до 18 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до 9°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

Вторник, 19.10:

Ночью: Небольшая облачность, на востоке Эстонии облачно, на северо-востоке в начале ночи пройдёт небольшой дождь со снегом. Ветер северный, северо-западный 3-10, на островах и побережье в начале ночи порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье до 6°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Среда, 20.10:

Ночью: Облачность уплотнится. Начиная с островов, зона с осадками быстро распространится на материк. В центральной и восточной Эстонии начнётся выпадение мокрого снега и снега. Южный, юго-восточный ветер усилится в центральной Эстонии к утру 6-10, порывами 13, на побережье 8-14, порывами 20 м/с. Температура воздуха -5..+1°С, к утру повысится. На островах и побережье 3..7°С.

Днем: Облачно. Пройдёт дождь, на востоке Эстонии в первую половину дня также и мокрый снег. Ветер в первую половину дня юго-восточный, южный 7-12, на побережье порывами до 18, после полудня повернёт, начиная с островов, к юго-западному и усилится в материковой части страны порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами 22 м/с. Температура воздуха повысится 3..8, на островах 11, к вечеру повысится 9..13, на северо-востоке Эстонии до 6°С.