Метеослужба предупреждает: сегодня Эстонию накроет сильный шторм

Четверг, 21.10:

Ночью: Облачно с отдельными прояснениями. Во многих местах дождь, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 6-12, порывы 18, на островах и западном побережье средний ветер до 15, порывами до 21 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Облачно с прояснениями и местами кратковременный дождь. Во второй половине дня облачность уплотнится и юго-запада Эстонии достигнет новая зона дождей, которая распространится далее на северо-восток. Ветер преимущественно юго-западный, южный 5-10, порывы 15, утром на побережье еще до 18 м/с, вечером ветер вновь усилится 8-12, порывы 18, в районе Рижского залива до 23 м/с. Температура воздуха 11..15°С.

Пятница, 22.10:

Ночью: Облачно и дождливо, после полуночи облачность и осадки поредеют. Южный, юго-западный ветер усилится 8-13, порывами 20, на островах и побережье до 15, порывами до 25 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Днем: Облачная с проясненими и с кратковременными дождями погода, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 8-13, порывами 20, на побережье до 16, порывами до 25 м/с. Температура воздуха 6..10°С.

Суббота, 23.10:

Ночью: Облочность уплотнится и дожди распространятся с севера на юг. Юго-западный ветер перейдет к западному, северо-западному и ослабеет 5-12, на побережье порывы 15, в начале ночи до 17 м/с. Температура воздуха 2..8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные осадки. Ветер северо-западный, северный 5-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

Воскресенье, 24.10:

Ночью: Переменная облачность, местами кратковременные осадки. Ветер северо-западный, северный 3-9, в начале ночи на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье до +8°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-8, вечером на островах юго-западный ветер порывы 12 м/с. Температура воздуха 2..6°С.