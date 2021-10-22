Шторм еще не закончился. Ветер продолжает валить деревья, людей призывают к осторожности

Сообщения об упавших деревьях поступают со всей Эстонии, но наиболее сложная ситуация наблюдается на Сааремаа, в Ляэнемаа и Пярнумаа.

”Шторм еще далеко не закончился, и мы продолжаем получать сообщения о новых упавших на дорогу деревьях, — сказал руководитель ляэнеского подразделения отдела строительства и обслуживания инфраструктуры Транспортного департамента Ханнес Вайдла. — На дорогах нужно быть быть очень осторожным”.

Об упавших на дорогу деревьях и ветвях необходимо сообщать по номеру 1247. Если ситуация представляет угрозу для дорожного движения, то по номеру 112.

Над уборкой сломанных деревьев с дороги работают спасатели и партнеры Транспортного департамента. Поскольку первоочередной задачей является обеспечение проходимости дорог, то изначально упавшие деревья останутся на обочине, и участники дорожного движения должны иметь это в виду. Окончательная уборка деревьев займет несколько дней.

В пятницу по все Эстонии будут дуть сильные юго-западные и западные ветры, порывами до 25 м/с. Со второй половины дня ветер начнет утихать.