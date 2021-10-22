По Сааремаа вчера ударил ураган? Сила ветра достигала 33 метров в секунду!

Согласно информации синоптиков, вчера сила ветра на острове Сааремаа временами достигала 33 метров в секунду, что у метеорологов классифицируется по шкале Бофорта как ураган. Так был ли в Эстонии ураган?

Синоптик Кайро Кийтсак отвечает на этот вопрос отрицательно. Вчерашний шторм было бы некорректно называть ураганом.

"Средняя скорость ветра никогда в Эстонии не достигала ураганной, которая начинается примерно с 33 м/c. Здесь исходят из средней скорости ветра, а не скорости его порывов. По Эстонии идет классический мощный циклон умеренного пояса", — объяснил синоптик.

Похожим был ответ и специалиста по природной географии Тартуского университета Майта Сеппа.

"Строго говоря, в Эстонии не бывает ураганов. Ураган — это зарождающийся в тропиках и двигающийся по Атлантическому океану очень сильный циклон. Обычно они проходят по восточному побережью Северной Америки, там и затихают. Но, конечно, бывают и у нас (к счастью редко) ветры с ураганной силой.

Путаница возникает из-за того, что самая высокая — двенадцатая — ступень силы ветра по шкале Бофорта получила название ураган", — пояснил Сепп.