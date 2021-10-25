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25.10.2021, 20:30

Осенний шторм поднимал в воздух батуты и снес с места теплицу

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Laupäevane torm kiusab Eesti elanikke loodetavasti vaid mõne tunni vältel. Küll aga jäävad meid kimbutama sajuhood, mis jätkuvad kohatigi ka pühapäeval.
Laupäevane torm kiusab Eesti elanikke loodetavasti vaid mõne tunni vältel. Küll aga jäävad meid kimbutama sajuhood, mis jätkuvad kohatigi ka pühapäeval.
Foto: Andres Putting
Шторм, пронесшийся на прошлой неделе по Эстонии, привел к целому ряду страховых случаев. На сегодняшний день в ERGO представили более 30 заявлений об ущербе на общую сумму 45 000 евро, однако, по словам страховщика, это лишь предварительная оценка, и новые заявления обязательно появятся.

Штормовой ветер, бушевавший с вечера четверга, 21 октября, в основном причинил ущерб зданиям и домашнему имуществу, в связи с чем к полудню 25 октября в страховую компанию ERGO было подано 24 заявления. Половина этих случаев имела место в Харьюмаа. О повреждениях транспортных средств поступило пять уведомлений, все они были связаны с воздействием ветра на шоссе или упавшими деревьями. Повреждения автомобилей были отмечены в центральной и южной Эстонии.

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерины Лепвальтс, причиной инцидентов становился в основном сильный ветер: “Как и прежде при штормовых ветрах в полет отправились несколько батутов, ветер сорвал с места уличный бассейн и теплицу. Множество повреждений было вызвано падением деревьев на здания или заборы, шторм повреждал крыши и фасады. Опираясь на прошлый опыт, можно сказать, что на этой неделе, безусловно, поступит еще больше заявлений, и сумма определенных на сегодня ущербов в размере 45 000 евро является очень предварительной оценкой”.

Лепвальтс добавила, что предотвратить повреждения от шторма часто невозможно, но, например, батуты, садовая мебель и другие вещи, которые могут быть унесены ветром, следует должным образом закрепить или убрать с улицы. “Перед осенними штормами я рекомендую осмотреть деревья вокруг зданий, поискав старые ветки, которые могут легко сломаться и упасть на что-нибудь ценное. Такая ситуация зачастую может привести к обязательству выплаты компенсации третьим лицам: если, например, ветка с дерева во дворе упадет на машину соседа или на крышу его дома”, — сказала Лепвальтс.

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