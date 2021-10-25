Осенний шторм поднимал в воздух батуты и снес с места теплицу

Штормовой ветер, бушевавший с вечера четверга, 21 октября, в основном причинил ущерб зданиям и домашнему имуществу, в связи с чем к полудню 25 октября в страховую компанию ERGO было подано 24 заявления. Половина этих случаев имела место в Харьюмаа. О повреждениях транспортных средств поступило пять уведомлений, все они были связаны с воздействием ветра на шоссе или упавшими деревьями. Повреждения автомобилей были отмечены в центральной и южной Эстонии.

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерины Лепвальтс, причиной инцидентов становился в основном сильный ветер: “Как и прежде при штормовых ветрах в полет отправились несколько батутов, ветер сорвал с места уличный бассейн и теплицу. Множество повреждений было вызвано падением деревьев на здания или заборы, шторм повреждал крыши и фасады. Опираясь на прошлый опыт, можно сказать, что на этой неделе, безусловно, поступит еще больше заявлений, и сумма определенных на сегодня ущербов в размере 45 000 евро является очень предварительной оценкой”.

Лепвальтс добавила, что предотвратить повреждения от шторма часто невозможно, но, например, батуты, садовая мебель и другие вещи, которые могут быть унесены ветром, следует должным образом закрепить или убрать с улицы. “Перед осенними штормами я рекомендую осмотреть деревья вокруг зданий, поискав старые ветки, которые могут легко сломаться и упасть на что-нибудь ценное. Такая ситуация зачастую может привести к обязательству выплаты компенсации третьим лицам: если, например, ветка с дерева во дворе упадет на машину соседа или на крышу его дома”, — сказала Лепвальтс.