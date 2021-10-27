НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | В Эстонию приходит тепло и обещает задержаться

В последнее время погода у нас как на Американских горках, но такие резкие колебания в температурном фоне как раз свойственны второй половине октября. В ближайшие дни потеплеет, дневные температуры превысят +10, ночных заморозков до конца недели не ожидается.

Четверг, 28.10

Ночью: Облачно с прояснениями. С запада на восток будет распространяться зона осадков. После полуночи, начиная с запада, осадки постепенно прекратятся. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4…9°С.

Днем: В первой половине дня облачно с прояснениями. Mестами пройдет небольшой дождь. После обеда облачность повсеместно уплотнится, и зона осадков, начиная с запада, распространится на всю Эстонию. Ветер западный, юго-западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с, вечером южный, юго-западный ветер усилится 7-12, порывами до 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Пятница, 29.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Дождь пройдет преимущественно на востоке Эстонии, на островах будет менее облачно и преимущественно без осадков. После полуночи облачность поредеет и на материке, и будет преобладать сухая погода. Ветер западный, северо-западный 4-10, порывами 13, до полуночи на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 3…8, на побережье до 11°С.

Днем: Облачность уплотнится. До обеда местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня осадки станут повсеместными. Ветер западной четверти 3-8, во второй половине дня на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8…13°С.

Суббота, 30.10

Ночью: Облачно с прояснениями. До полуночи во многих местах пройдет дождь, во второй половине ночи вероятность осадков уменьшится, и, начиная с островов, небо прояснится. Ветер юго-западный 5-10, порывами 13, на побережье до 16 м/с. Температура воздуха 7…11°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, порывами 13, на побережье до 16 м/с. Температура воздуха 10…14°С.

Воскресенье, 31.10