Прогноз погоды на ближайшие дни: холодов синоптики не обещают, но будет ветрено

Понедельник, 01.11

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами может образоваться туман. Ветер южной четверти 3-9, утром на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 3…8°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8…12°С.

Вторник, 02.11

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, в районе Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1…5, на наветренном побережье до 8°С.

Днем: Облачность уплотнится, но по-прежнему без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7…10°С.

Среда, 03.11

Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах дождь. Ветер юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 4…9°С.

Днем: Облачно и дождливо, вечером возможны прояснения. Ветер юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня на островах и в районе Рижского залива ветер развернется к юго-западному направлению и усилится. Температура воздуха 7…10°С.

Четверг, 04.11

Ночью: Облачно с прояснениями, во многих местах пройдет дождь, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 7-12, порывами до 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 4…8°С.

Днем: Облачно с прояснениями, во многих местах пройдет дождь. Ветер южной четверти 3-9, в первой половине дня — юго-западный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7…10°С.