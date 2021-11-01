В понедельник были побиты рекорды тепла в Таллинне, Нарве, Пярну и Тарту

К примеру, в Таллинне термометр показал 14,1 градуса, что на два градуса выше, чем предыдущий рекорд, который был установлен 1 ноября 2000 года (+12,1).

В Пярну прежний рекорд был побит на 0,2 градуса, сегодня термометр показал в Пярну 11,5.

В Нарве новый рекорд для 1 ноября составляет 13,1 градуса (прежний датирован 1984 годом и равнялся +11,3).

В Тарту сегодня было 12,9, что на полградуса выше предыдущего рекорда (1984).