Прогноз неутешительный: впереди дождь, мокрый снег, ветер и холод

Четверг, 04.11:

Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт дождь, утром начиная с юго-запада осадков станет меньше. Ветер южной четверти 3-9, на островах и в районе Рижского залива юго-западный 5-11, порывами до 15 м/с, утром немного усилится. Температура воздуха 4..9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный и южный 4-10, на побережье порывами 15 м/с, после обеда ослабеет и постепенно повернёт к юго-востоку. Температура воздуха 7..10°С.

Пятница, 05.11:

Ночью: Облачно. Осадки распространятся, с юго-запада через Эстонию.Ветер юго-западный и восточный 3-9, на островах и северо-западном побережье северо-восточный ветер 3-9, на побережье порывы 13 м/с, утром начиная с Рижского залива повернёт к юго-западному и усилится порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..8°С, утром повысится.

Днем: Преимущественно облачно. Время от времени пройдёт дождь, вечером осадки прекратятся.Ветер южный и юго-западный, на островах и северо-западном побережье северо-западный 5-12,порывами до 15 м/с,вечером повернёт повсеместно на западный и северо-западный. Температура воздуха 6..9°С.

Суббота, 06.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь.Ветер юго-западный и западный 5-10,на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1..5, на побережье до 7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Время от времени пройдёт дождь, после обеда возможен также мокрый снег. Вечером облачность и осадки поредеют. Ветер юго-западный и западный, начиная с островов повернёт к северо-западному 5-11, порывы 15 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Воскресенье, 07.11:

Ночью: Облачность поредеет. Местами дождь, также мокрый снег и снежная крупа. Ветер западный и северо-западный 5-10, порывы 13, на побережье 15 м/с, утром ослабеет и повернёт к юго-западному. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +7°С.

Днем: Начиная с юго-запада страны облачность уплотнится. Во второй половине дня в районе Рижского залива пойдёт дождь, ближе к вечеру осадки распространятся по всему материку, не исключен мокрый снег. Ветер повернёт к восточному и юго-восточному 3-9 м/с, в раойне Рижского залива порывы 15 м/с. Температура воздуха 3..7°С.