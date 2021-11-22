22.11.2021, 13:16
ФОТО | Белый ковер укутал землю. Во многих местах в Эстонии выпал снег(2)
Синоптики обещают в понедельник снегопады по всей Эстонии, и в некоторых местах они уже начались.
Улицы Хаапсалу укрыл сказочный белый ковер.
В понедельник будет небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный снег и мокрый снег, перемещаясь с западных районов страны в восточном направлении. Вечером на западе Эстонии, начиная с островов, облачность уплотнится. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12 м/с, вечером на островах и побережье усилится юго-западный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье до +3 °С.