ФОТО | Белый ковер укутал землю. Во многих местах в Эстонии выпал снег

В понедельник будет небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный снег и мокрый снег, перемещаясь с западных районов страны в восточном направлении. Вечером на западе Эстонии, начиная с островов, облачность уплотнится. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12 м/с, вечером на островах и побережье усилится юго-западный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье до +3 °С.