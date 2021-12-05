Морозы на отступят: на следующей неделе столбик термометра опустится до -27°C

Понедельник, 06.12:

Ночью: Переменная облачность. Местами снег, наибольшая вероятность осадков на северном побережье, где возможна и метель. Ветер восточный, северо-восточный ветер 3-9, на побережье порывы 12-15 м/с. Температура воздуха -14..-20, кое-где до -23, на побережье во многих местах -8..-13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами снег, наибольшая вероятность осадков на северном побережье. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-8, в первой половине дня на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -13..-18, на побережье во многих местах -7..-12°С.

Вторник, 07.12:

Ночью: Переменная облачность. Преимущественно на северном побережье снег. Ветер перейдет от восточных направлений к северным 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -15..-20, местами -23, при более длительных прояснениях до -27, на побережье до -8..-14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами снег. На востоке ветер северных направлений 3-9, на западе переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -7..-14, на побережье островов местами до -5°C.

Среда, 08.12:

Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7, на северном побережье северных направлений до 10 м/с. Температура воздуха -12..-17, местами до -20, на островах и побережье -5..-11°C.

Днем: Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во второй половине дня на западе Эстонии перейдет к юго-восточному 3-9 м/с. Температура воздуха -6..-13, на островах и побережье до -3°C.

Четверг, 09.12:

Ночью: Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на западе Эстонии юго-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -10..-15, на островах и местами на побережье -4..-10°C.

Днем: Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на западе Эстонии юго-восточный, восточный 3-9, на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха -7..-12, на островах и местами на побережье -4..-6°C.