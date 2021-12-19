Оттепель закончилась: неделя начнется морозами и метелями. Температура понизится до -15

Понедельник, 20.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт снег, метель. Ветер северный, северо-восточный 6-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-15, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -2..-8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт снег, метель. Ветер северный 6-11, порывы 15, на островах и побережье 9-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -3..-8°С, во второй половине дня постепенно понизится

Вторник, 21.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег и метель. Ветер северный,северо-западный 5-11, на островах и побережье порывы 9-14, порывы до 20 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха -7..-12, на побережье островов местами -3..-6°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -5..-11, на побережье островов до -3°C.

Среда, 22.12

Ночью: Облачно, местами с кратковременными прояснениями. Местами снег. Ветер северных направлений 2-9 м/с. Температура воздуха -5..-11, на юго-востоке Эстонии местами до -15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северных направлений 2-9 м/с. Температура воздуха -6..-12, на побережье островов местами -4°C.

Четверг, 23.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег, утром на островах и северо-западном побережье густой снегопад. Ветер переменных направлений 1-7, утром в прибрежных районах усилится западный и юго-западный 8-11, порывы до 14 м/с. Температура воздуха -7..-13, на востоке местами до -18, на побережье островов до -4°С.

Днем: Облачно, в отдельных местах с прояснениями. Во многих местах пройдёт снег и метель. Ветер юго-западный и южный 6-10, порывы 14, на островах и побережье 9-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха по западу 0..-4, по востоку страны -5..-10°С.