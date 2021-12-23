В преддверии Рождества нас ждет сильный ветер и метель

Четверг, 23.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег, после полуночи к северо-западу Эстонии подойдет зона плотных осадков, местами с метелью. Ветер западных направлений 2-8, после полуночи постепенно усилится юго-западный и западный ветер 5-10, порывами 14, на северном побережье 8-13, порывами 18 м/с. Температура воздуха -6..-11, при длительных прояснениях понизится до -15°С, на побережье островов местами -2°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. В северной и западной Эстонии во многих местах пройдет снег, на островах также и мокрый снег. Местами метель, в западной Эстонии увеличится опасность гололеда. Ветер юго-западный и западный 6-11, порывами до 15, на северном побережье 9-14, порывами 20 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха -2..-7, на островах и западном побережье -1..+2°С.

Пятница, 24.12:

Ночью: В основном облачно. Снег и метель, на островах и западном побережье также мокрый снег, опасность гололеда. Ветер юго-западный, западный 6-11, порывы 14, на островах и побережье до 18 м/с, после полуночи, начиная с северо-западного побережья, развернется к северному. Температура воздуха -3..+1, к утру понизится до -2..-7°С. На дорогах гололедица!

Днем: В первой половине дня облачно. Пройдет снег, метель. В середине дня, начиная с северо-запада, облачность и осадки поредеют. Ветер северный, северо-западный 4-10, на островах и побережье порывами 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -4..-9°С, вечером быстро понизится.

Суббота, 25.12:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет снег, осадков больше на островах и северо-восточном побережье. Ветер преимущественно северо-западный 2-7, на побережье до 10, на островах порывами 16 м/с. Температура воздуха -8..-13, местами до -18, на островах -3..-8°С.