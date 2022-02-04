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04.02.2022, 17:10

На выходных - снова сильный ветер, метель и гололед. Будьте внимательны на дорогах!

 
Suurim saavutus oligi vast parvlaev Hiiumaa laepaneelide lahti kangutamine. Rannikul oli tugevat tuisku, samuti öösel kuhjas jäämägesid Mändjalas ja Roomassaares, mitte küll nii suuri ja võimsaid muidugi, kui kevadel. Mõntu sadamas oli kai paksult jääs, öösel tuule kiirus oli kohati 26 m/s ja lained, mis üle kai tuulega tulid, külmusid kail jääks. Kohati sadas Saaremaal ka tihedat lund .
Foto: Irina Mägi
Жителям Эстонии на выходных придется вновь противостоять сильным порывам ветра и метели. Все это осложнит дорожные условия, есть опасность гололеда.

Ветер и метель начнутся уже в пятницу, в основном на островах и побережье Эстонии. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.

Смотрите прогноз от pogoda.ee.

Суббота, 05.02:

Ночью: Облачно. Снег и метель, на островах и западном побережье также мокрый снег, дождь и гололед. Ветер юго-восточный и южный 6-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-14, порывы до 21 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -4..-10, на западе -4..+2°С.

Днем: Облачно. На востоке Эстонии снег, местами метель. На западе в основном мокрый снег, гололёд, вечером осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер юго-восточный, южный, начиная с запада развернётся постепенно на юго-западный и западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 0..-5, на западе 0..+2°С.

Воскресенье, 06.02:

Ночью: Облачность рассеется.На востоке Эстонии в начале ночи местами пройдёт снег. К утру облачность снова уплотнится и к островам подойдёт зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которая распространится на запад материка, где осадки перейдут в снег, местами метель. Ветер юго-западный и западный 4-10, утром на островах усилится южный и юго-западный ветер 7-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье островов местами до +1..+3°С.

Днем: Облачно. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся через материк на восток, метель. На островах и местами на побережье также дождь. Местами гололед. Вечером на западе Эстонии осадки прекратятся и облачность постепенно поредеет. Ветер южный, юго-западный 6-11, порывы до 15, на островах и побережье 8-13, порывы до 18 м/с, после обеда постепенно ослабеет. Температура воздуха 0..+3°С.

Понедельник, 07.02:

Ночью: На востоке Эстонии облачно, на западе переменная облачность. Местами небольшой снег и мокрый снег, на побережье также и дождь. Опасность гололёда! Ветер южный и юго-западный 3-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -1..+1, на западе Эстонии местами -2..-6°С.

Днем: На востоке облачно, на западе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег или мокрый снег, на юго-востоке Эстонии возможны более интенсивные осадки. Ветер в первой половине дня южный, юго-западный, во второй половине дня постепенно развернётся на северный и северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Вторник, 08.02:

Ночью: Облачно, с отдельными прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов до +1°С.

Днем: Облачно, с отдельными прояснениями. Во второй половине дня на островах начнётся снег и мокрый снег, который к вечеру распространится на материк. Ветер развернётся с западного на юго-западный и южный 4-9, на островах порывами 12 м/с, где поздним вечером развернётся на северо-западный. Температура воздуха -3..+1, на побережье островов до +3°С.

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