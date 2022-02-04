На выходных - снова сильный ветер, метель и гололед. Будьте внимательны на дорогах!

Ветер и метель начнутся уже в пятницу, в основном на островах и побережье Эстонии. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.

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Суббота, 05.02:

Ночью: Облачно. Снег и метель, на островах и западном побережье также мокрый снег, дождь и гололед. Ветер юго-восточный и южный 6-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-14, порывы до 21 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -4..-10, на западе -4..+2°С.

Днем: Облачно. На востоке Эстонии снег, местами метель. На западе в основном мокрый снег, гололёд, вечером осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер юго-восточный, южный, начиная с запада развернётся постепенно на юго-западный и западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 0..-5, на западе 0..+2°С.

Воскресенье, 06.02:

Ночью: Облачность рассеется.На востоке Эстонии в начале ночи местами пройдёт снег. К утру облачность снова уплотнится и к островам подойдёт зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которая распространится на запад материка, где осадки перейдут в снег, местами метель. Ветер юго-западный и западный 4-10, утром на островах усилится южный и юго-западный ветер 7-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье островов местами до +1..+3°С.

Днем: Облачно. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся через материк на восток, метель. На островах и местами на побережье также дождь. Местами гололед. Вечером на западе Эстонии осадки прекратятся и облачность постепенно поредеет. Ветер южный, юго-западный 6-11, порывы до 15, на островах и побережье 8-13, порывы до 18 м/с, после обеда постепенно ослабеет. Температура воздуха 0..+3°С.

Понедельник, 07.02:

Ночью: На востоке Эстонии облачно, на западе переменная облачность. Местами небольшой снег и мокрый снег, на побережье также и дождь. Опасность гололёда! Ветер южный и юго-западный 3-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -1..+1, на западе Эстонии местами -2..-6°С.