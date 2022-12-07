ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Ждать ли обещанной оттепели?

Сохранится зимняя погода. Установившийся сейчас в регионе Балтийского моря циклон давно исчерпал свои запасы тепла, температура воздуха остается минусовой, только благодаря ветру западных направлений показания термометра будут несколько превышать нулевой показатель. Время от времени будет идти снег.

К завтрашнему дню область низкого давления ослабеет, но вдоль ее края Эстонию накроют снежные облака. Температура воздуха ночью от –3 до –9, днем от –2 до –6, на побережье островов около нуля градусов.

В субботу на фоне растущего давления воздуха вероятность осадков уменьшится. Ветер изменит направление на восточное. Температура воздуха ночью от –6 до –12, днем от –3 до –8 градусов. При длительных прояснениях и ночью, и днем будет еще холоднее.

ПОГОДА ГОД НАЗАД 8 декабря 2021 года температура воздуха колебалась от -0,2 (Кихну) до -24,9 градусов (Валга). В Валга толщина снежного покрова составляла 24, в Тыравере 21 и Харку 20 см. Максимальная скорость ветра была зарегистрирована на полуострове Сырве 11,3 м/с. В Кихну выпало 0,6 мм осадков.

В воскресенье на восточном побережье Балтийского моря на погоду будет влиять область высокого давления, обильных осадков не ожидается. Начиная от побережья Швеции начнет оказывать влияние небольшая область низкого давления, на границе двух областей окрепнет ветер восточных направлений. Минимальная ночная температура опуститься до –10 градусов, днем температура будет колебаться от –5 до –8 градусов.

В понедельник с юга приблизится область низкого давления, под ее влиянием будет дуть сильный северо-восточный ветер. На северном побережье возможен небольшой снег. Вечером в Юго-Восточной Эстонии ожидается сильный снегопад. Температура воздуха ночью понизится до –10 градусов, днем будет опускаться ниже –5 градусов.

Во вторник снегопад распространиться по всей Эстонии, возможна метель. Будет дуть сильный северо-восточный ветер. Большая часть осадков выпадет в течение дня. Затем ветер сменит направление на восточное и немного стихнет. Температура воздуха в течение суток от –5 до –10 градусов.

В среду область низкого давления принесет новую порцию снега, возможна метель. Благодаря облакам погода будет умеренно холодной.