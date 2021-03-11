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Отложите несрочные поездки! Полиция призывает к осторожности
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Синоптики на выходные ничего хорошего не обещают. А на следующей неделе будет еще хуже
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Осторожно! В Таллинне ожидается обильный снегопад, может выпасть до 10 см снега
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Прогноз синоптиков на предстоящие три месяца: приход весны задерживается
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Зима не сдается: на предстоящей неделе до -15 градусов мороза
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Прогнозы народных предсказателей на весну: зимний ресторан продолжает работать. А Большой взрыв отменяется
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ВНИМАНИЕ! На Эстонию надвигается снегопад. Дороги обледенеют
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С зимой прощаться еще рано: на выходных в Эстонии ожидается метель
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Весна идет, весне дорогу: чем порадует нас погода в первые дни марта
Нынешняя зима выдалась по-настоящему суровой. Не повлиял ли на это коронавирус?
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Финский метеоролог: весеннее тепло может смениться снова зимними морозами
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ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ | Сильная оттепель оставила по всей Эстонии знаки весны
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Синоптики предупреждают: дороги в субботу будут сверхскользкими! Начало недели пройдет на температурных качелях!
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Зиме конец? Завтра в Эстонии потеплеет до +10°С
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ФОТО и ВИДЕО | Падения и скорая помощь: из-за ледяного дождя на улицах почти невозможно устоять на ногах
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Эстонию во вторник накроет пылевое облако из пустыни Сахара
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На лыжах больше не покататься? На ближайшие дни обещают потепление
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Синоптики обещают в ближайшие дни очередное сильное похолодание!
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Прогноз на выходные: мокрый снег и опасность гололеда
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ФОТО | На термометре -33 градуса. Смотрите, как холодно было в разных уголках Эстонии
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Очередной морозный рекорд! Утром в Йыхви зафиксировали температуру -30 градусов
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Сильные морозы возвращаются: в Центральной Эстонии до -28 градусов, в Таллинне до -24 градусов
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На Эстонию надвигаются суровые морозы и сильный ветер
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Прогноз погоды на неделю: по ночам до -27, снег и холод
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Прогноз на выходные: сильный ветер и до 20 градусов мороза
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ФОТО | В Нарве мороз побил рекорд! Смотрите, как холодно было в вашем городе
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Предстоящей ночью столбик термометра опустится до -29 градусов
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В Йыхви побит температурный рекорд этой зимы. Но предстоящая ночь будет еще холоднее: до -30 градусов!
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Такого давно не было: лютые морозы отступать не намерены
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Народный предсказатель: холодная и снежная зима продлится еще долго. Морозы будут до середины марта!
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Утепляемся: на Эстонию наступают суровые морозы
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Транспортный департамент: мороз и снегопады делают дороги скользкими
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В феврале ожидаются морозы до -20 градусов
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Приготовимся: мороз в Эстонии в ближайшие дни будет усиливаться
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На выходных погода будет по-настоящему зимней
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NB! Снегопад продолжается, дорожные условия могут ухудшиться
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Снежная зимняя погода возвращается! Синоптик: еще рано убирать лыжи и коньки
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Погода во второй половине недели изменится!
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Экологи фиксируют рост числа природных катастроф в мире
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Прогноз погоды: следующая неделя будет облачной, но без аномальных холодов
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Таллинн предупреждает: осторожно, переменчивая погода способствует появлению опасных сосулек
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