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19.11.2024, 17:48

На Эстонию надвигается сильная метель, к утру может выпасть до 7 см снега

 
Осторожнее на дорогах!
Снегопад в Таллинне.
Снегопад в Таллинне.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

После полуночи в Эстонии ожидается сильный снегопад и мокрый снег, который к утру накроет всю страну. Дорожные условия местами могут быть очень сложными.

По данным Агентства окружающей среды, после полуночи Южную Эстонию накроют сильный снегопад и мокрый снег, которые быстро распространятся на север. На материке будет дуть юго-восточный и восточный ветер, на побережье и островах - северо-восточный. Утром ветер усилится и будет дуть с порывами до 15-17 м/с, на побережье - до 22 м/с, что приведет к метели и снегопаду. Толщина снежного покрова может достигнуть к утру 3-7 см. Температура воздуха составит около 0°C, на дорогах будет скользко!

Днем в среду, 20 ноября, обильные снегопады и метель ожидаются над Центральной и Северной Эстонией. Снега за день выпадает до 8 см. Порывы восточного и северо-восточного ветра будут достигать 18 м/с, на побережье - до 25 м/с. Дороги будут скользкими весь день.

Дорожные условия

Из снегопада, низкой температуры и плохой видимости дорожные условия будут сложными. Сильный ветер может поломать деревья, на дорогу могут упасть линии электропередач.

В Таллинне объявлена ​​повышенная готовность по обеспечению контроля за снегом и скользкими дорогами.

За уборку основных магистральных дорог и крупных объектов отвечают подрядчики Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а за содержание в порядке внутриквартальных и небольших дорог – партнеры районов. Город также убирает снег на тротуарах, расположенных вдоль магистралей с интенсивным движением, где уборка снега особенно важна для обеспечения безопасности пешеходов. На карте уборки снега можно ознакомиться с информацией о зимнем обслуживании велодорожек. Помимо уборки снега производится обработка противообледенительными средствами.

Этой зимой в Пыхья-Таллинне и Кесклинне город Таллинн будет выполнять уборку снега на тротуарах в большем объеме, чем прежде, а в других районах – в обычном объеме.

Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за уборку многих тротуаров отвечают собственники недвижимости. При необходимости они должны проводить противогололедные работы на прилегающих к их участкам тротуарах. Диаметр гранитной крошки должен составлять 2–6 мм. Использовать золу, песок и реагенты нельзя. Районные управы выдают гранитную крошку квартирным товариществам и собственникам частных домов, соответствующую информацию можно получить в районных управах.

Ответы на вопросы, связанные с зимним обслуживанием улиц, жители города могут получить по инфотелефону Таллинна 14410. Также о проблеме можно сообщить через в приложении инфосистемы благоустройства и озеленения https://hhhis.tallinn.ee/.

В случае непогоды

Как действовать во время непогоды

  • Следите за информацией, предоставленной властями, и следуйте инструкциям.

  • Заберите с улицы и двора все легкие предметы и расставленную садовую мебель.

  • Припаркуйте автомобиль на открытой площадке или в гараже.

  • Будьте готовы к возможным отключениям электроэнергии и перекрытию дорог.

  • Зарядите свой мобильный телефон и аккумулятор, запаситесь питьевой водой, едой и автомобильным топливом.

  • Убедитесь, что у вас есть фонарик, радиоприемник и достаточное количество батареек.

  • Не оставляйте домашних животных на улице без защиты во время непогоды.

  • Закройте все двери и окна.

Как действовать во время шторма

Оставайтесь дома.

Постарайтесь не ездить на машине. Если вождение неизбежно, убедитесь, что у вас достаточно топлива и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.

Во время движения выбирайте подходящую скорость. Учтите, что дороги могут быть скользкими.

Держитесь подальше от оборванных линий электропередачи. Телефонный номер службы устранения неисправностей Elektrilevi: 1343. Узнайте, кто является вашим поставщиком услуг и по какому номеру сообщается о неисправностях.

В случае человеческих травм и поломок, создающих непосредственную опасность, звоните по номеру экстренной помощи 112.

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