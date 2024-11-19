На Эстонию надвигается сильная метель, к утру может выпасть до 7 см снега
После полуночи в Эстонии ожидается сильный снегопад и мокрый снег, который к утру накроет всю страну. Дорожные условия местами могут быть очень сложными.
По данным Агентства окружающей среды, после полуночи Южную Эстонию накроют сильный снегопад и мокрый снег, которые быстро распространятся на север. На материке будет дуть юго-восточный и восточный ветер, на побережье и островах - северо-восточный. Утром ветер усилится и будет дуть с порывами до 15-17 м/с, на побережье - до 22 м/с, что приведет к метели и снегопаду. Толщина снежного покрова может достигнуть к утру 3-7 см. Температура воздуха составит около 0°C, на дорогах будет скользко!
Днем в среду, 20 ноября, обильные снегопады и метель ожидаются над Центральной и Северной Эстонией. Снега за день выпадает до 8 см. Порывы восточного и северо-восточного ветра будут достигать 18 м/с, на побережье - до 25 м/с. Дороги будут скользкими весь день.
Дорожные условия
Из снегопада, низкой температуры и плохой видимости дорожные условия будут сложными. Сильный ветер может поломать деревья, на дорогу могут упасть линии электропередач.
В Таллинне объявлена повышенная готовность по обеспечению контроля за снегом и скользкими дорогами.
За уборку основных магистральных дорог и крупных объектов отвечают подрядчики Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а за содержание в порядке внутриквартальных и небольших дорог – партнеры районов. Город также убирает снег на тротуарах, расположенных вдоль магистралей с интенсивным движением, где уборка снега особенно важна для обеспечения безопасности пешеходов. На карте уборки снега можно ознакомиться с информацией о зимнем обслуживании велодорожек. Помимо уборки снега производится обработка противообледенительными средствами.
Этой зимой в Пыхья-Таллинне и Кесклинне город Таллинн будет выполнять уборку снега на тротуарах в большем объеме, чем прежде, а в других районах – в обычном объеме.
Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за уборку многих тротуаров отвечают собственники недвижимости. При необходимости они должны проводить противогололедные работы на прилегающих к их участкам тротуарах. Диаметр гранитной крошки должен составлять 2–6 мм. Использовать золу, песок и реагенты нельзя. Районные управы выдают гранитную крошку квартирным товариществам и собственникам частных домов, соответствующую информацию можно получить в районных управах.
Ответы на вопросы, связанные с зимним обслуживанием улиц, жители города могут получить по инфотелефону Таллинна 14410. Также о проблеме можно сообщить через в приложении инфосистемы благоустройства и озеленения https://hhhis.tallinn.ee/.