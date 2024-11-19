На Эстонию надвигается сильная метель, к утру может выпасть до 7 см снега

По данным Агентства окружающей среды, после полуночи Южную Эстонию накроют сильный снегопад и мокрый снег, которые быстро распространятся на север. На материке будет дуть юго-восточный и восточный ветер, на побережье и островах - северо-восточный. Утром ветер усилится и будет дуть с порывами до 15-17 м/с, на побережье - до 22 м/с, что приведет к метели и снегопаду. Толщина снежного покрова может достигнуть к утру 3-7 см. Температура воздуха составит около 0°C, на дорогах будет скользко!

Днем в среду, 20 ноября, обильные снегопады и метель ожидаются над Центральной и Северной Эстонией. Снега за день выпадает до 8 см. Порывы восточного и северо-восточного ветра будут достигать 18 м/с, на побережье - до 25 м/с. Дороги будут скользкими весь день.

Дорожные условия

Из снегопада, низкой температуры и плохой видимости дорожные условия будут сложными. Сильный ветер может поломать деревья, на дорогу могут упасть линии электропередач.

В Таллинне объявлена ​​повышенная готовность по обеспечению контроля за снегом и скользкими дорогами.

За уборку основных магистральных дорог и крупных объектов отвечают подрядчики Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а за содержание в порядке внутриквартальных и небольших дорог – партнеры районов. Город также убирает снег на тротуарах, расположенных вдоль магистралей с интенсивным движением, где уборка снега особенно важна для обеспечения безопасности пешеходов. На карте уборки снега можно ознакомиться с информацией о зимнем обслуживании велодорожек. Помимо уборки снега производится обработка противообледенительными средствами.

Этой зимой в Пыхья-Таллинне и Кесклинне город Таллинн будет выполнять уборку снега на тротуарах в большем объеме, чем прежде, а в других районах – в обычном объеме.