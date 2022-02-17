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Осторожно! По Эстонии распространяются снегопад и метель
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Зима возвращается? Следующая неделя обещает быть снежной
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Зима скоро напомнит о себе
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Метеослужба вынесла для Эстонии предупреждение первого уровня
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На выходных нас ждут сильный ветер и мокрый снег
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Весны еще не будет: осадки и температурные кульбиты достанут всех
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То дождь, то снег: чем "порадует" нас погода на предстоящей неделе
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На выходных - снова сильный ветер, снегопад, метель и гололед. Будьте внимательны на дорогах!
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Осторожно! Дороги скользкие, в некоторых местах непроходимые из-за снегопада
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Неделя начнется снегопадом, метелью и похолоданием
Прогноз на выходные не радует: в ночь на субботу сильно похолодает, а затем погода напрочь испортится
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Сегодня будет тепло и солнечно, но скоро погода испортится
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По всей Эстонии с утра метель, на Северо-Востоке выпадет до 18 см снега. Что нас ждет в выходные?
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Прогноз до конца недели: морозы возвращаются — доставайте шубы!
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Шторм в Эстонии: как обезопасить себя во время непогоды
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ВИДЕО | Мощный снегопад нарушил движение на шоссе Таллинн-Нарва
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На Эстонию обрушился шторм. Метеорологи повысили уровень опасности, возникли перебои в авиасообщении
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обновлено в 11:56
ВИДЕО | Осторожно! На дорогах очень скользко
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На Эстонию надвигается очень сильный шторм. Метеослужба вынесла предупрежедение
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ФОТО и ВИДЕО читателей Delfi | Редкое природное явление: ночью в Эстонии наблюдалось северное сияние
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присылайте фото и видео на rus@delfi.ee
Общая картина зловещая: нас ждут температурные качели на выходных и снежный шторм в понедельник
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ФОТО | Будьте осторожны: смотрите, что нас ждет на протяжении ближайшей недели!
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Погода спокойной не будет, готовимся к шторму!
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Сегодня и завтра в Эстонии ожидаются морозы
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Глобальное потепление набирает обороты. 2021 год оказался в пятерке самых жарких в истории
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На предстоящей неделе ожидается лютый мороз: температура опустится до -20
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В воскресенье ожидается мокрый снег, на дорогах возможен гололед
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Погода на выходных: в ночь на субботу синоптики обещают трескучие морозы!
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Осторожно! В начале недели на дорогах ожидается гололед
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Осторожно, на дорогах скользко! В первые дни нового года погода будет переменчивой
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Осторожно! Переменчивая погода способствует образованию опасных сосулек
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Погода на Новый год: сохранится ли зимняя сказка?
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь
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В Нарве хорошая погода, а в Таллинне опять пойдут дожди. Прогноз синоптиков на Новый год
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Синоптики предупреждают: во второй половине дня ожидается снегопад. На предстоящей неделе температура упадет до -16 градусов
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Осторожно: метель продолжается, ветер может быть очень сильным
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ФОТО | Внимание! Метеослужба вынесла предупреждение: Эстонию накроет метель и сильный ветер, резко похолодает
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дополнено в 11:49
Прогноз синоптика: на Рождество ждем зимнюю прохладу, которая сохранится, видимо, до Нового года
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Утепляемся! Сегодня в Эстонию возвращаются снег, метель и морозы
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Похолодает уже сегодня вечером! Неделя начнется морозами и метелями: температура понизится до -15!
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Дороги обледенеют!
Скоро в Эстонии похолодает
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