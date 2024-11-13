13.11.2024, 22:00
„Атмосферная циркуляция изменилась“. Метеоролог объясняет, почему этот ноябрь оказался в Эстонии необычно спокойным
ФОТО: | Delfi Meedia
Почему осенние штормы обрушиваются на прибрежные регионы Эстонии в одно и то же время, и где они рождаются? Бывали ли в истории Эстонии осени без штормов, как в некоторые годы не было зимой снега? Об этом размышляет в издании Forte главный специалист Агентства окружающей среды Айн Каллис.
Осенние штормы, как и большинство достигающих Эстонии штормов, приходят с запада, с так называемой „кухни погоды“, расположенной поблизости от Исландии. Поэтому с климатологической точки зрения будет некорректным утверждение, что с востока идет только плохое… Холод приходит и с севера, из Финляндии, а обширные антициклоны за Чудским озером поддерживают летом погоду сухой и теплой.
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