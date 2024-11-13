„Атмосферная циркуляция изменилась“. Метеоролог объясняет, почему этот ноябрь оказался в Эстонии необычно спокойным

Почему осенние штормы обрушиваются на прибрежные регионы Эстонии в одно и то же время, и где они рождаются? Бывали ли в истории Эстонии осени без штормов, как в некоторые годы не было зимой снега? Об этом размышляет в издании Forte главный специалист Агентства окружающей среды Айн Каллис.