21.11.2024, 08:10
ПРОГНОЗ | Надвигается снежная буря! Может выпасть более 20 см снега
ФОТО: | Delfi Meedia
Шторм, начавшийся в среду, заставил почувствовать, что зима действительно пришла. Но конец недели принесет еще больше снега, а пятница будет особенно ветреной.
К сегодняшнему дню зона пониженного давления достигла юго-запада Финляндии, затем ослабела и двинулась на север вдоль западного побережья Финляндии, а в пятницу достигла мыса Нордкап и оставалась там до субботы. В Эстонии ее южный край будет определять погоду в ближайшие несколько дней.
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