ПРОГНОЗ | Надвигается снежная буря! Может выпасть более 20 см снега

К сегодняшнему дню зона пониженного давления достигла юго-запада Финляндии, затем ослабела и двинулась на север вдоль западного побережья Финляндии, а в пятницу достигла мыса Нордкап и оставалась там до субботы. В Эстонии ее южный край будет определять погоду в ближайшие несколько дней.

В четверг будут идти снег, мокрый снег и дождь, а в последующие дни осадки будут постепенно все больше переходить в снег, на побережье временами будет идти мокрый снег. Пятница будет самой снежной и во многих местах ветреной. В четверг и субботу снег выпадет не везде, погода будет более влажной, в основном в западной части Эстонии, где снег будет сопровождаться мокрым снегом на побережье.