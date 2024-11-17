17.11.2024, 11:01
ПРОГНОЗ | Вместе с сильным дождем и мокрым снегом приближается холодная воздушная масса(3)
Не исключены и грозы
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье в Эстонии ожидается холодная воздушная масса и твердые осадки. Это последняя возможность заменить летнюю резину на зимнюю, поскольку уже на следующей неделе ожидаются минусовые температуры и снег.
В воскресенье местами ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы.
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