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17.11.2024, 11:01

ПРОГНОЗ | Вместе с сильным дождем и мокрым снегом приближается холодная воздушная масса

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Не исключены и грозы
Снег в Тарту
Снег в Тарту
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В воскресенье в Эстонии ожидается холодная воздушная масса и твердые осадки. Это последняя возможность заменить летнюю резину на зимнюю, поскольку уже на следующей неделе ожидаются минусовые температуры и снег.

В воскресенье местами ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы.

Юго-западный ветер усилится до 6-11 м/с, с порывами до 17 м/с, на островах и побережье — 11-17 м/с, порывами до 23 м/с. Температура воздуха составит +4…+8°C, в зонах сильных осадков может опуститься до +2…+3°C.

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