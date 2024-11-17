ПРОГНОЗ | Вместе с сильным дождем и мокрым снегом приближается холодная воздушная масса

В воскресенье местами ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы.

Юго-западный ветер усилится до 6-11 м/с, с порывами до 17 м/с, на островах и побережье — 11-17 м/с, порывами до 23 м/с. Температура воздуха составит +4…+8°C, в зонах сильных осадков может опуститься до +2…+3°C.