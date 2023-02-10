Осторожно! Нас ждут сильный штормовой ветер и метель, на дорогах возможен гололед

Предупреждение второго уровня действует для Харьюмаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа и Хийумаа. Сегодня утром ветер повернет на запад и северо-запад, его порывы могут достигнуть 18 м/с, а на побережье - до 25 м/с. На дорогах возможны гололед и метель.

Синоптик Кайро Кийтсак отметил на своей странице в Facebook, что рано утром на острове Осмуссаар были измерены порывы ветра в 33,2 м/с. На Сааремаа, над Рижским заливом и в Пярнумаа была гроза. Кийтсак предупредил, что интенсивный снегопад движется в восточном направлении.

Он добавил, что на маяке Таллиннамадал утром измерили порывы ветра более 37 м/с.

Во многих местах в Северной и Западной Эстонии деревья повалило на дорогу. О таких случаях необходимо сообщать на номер 1247.

Транспортный департамент предупредил водителей, что на шоссе по всей Эстонии сложные дорожные условия. Во многих местах идет снег и мокрый снег, дует штормовой ветер или метет метель. Самый сильный снегопад и, соответственно, самые сложные дорожные условия - в Центральной Эстонии.

Температура по всей Эстонии ниже нуля, поэтому поверхность дорог снежная и местами покрыта льдом.