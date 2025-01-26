26.01.2025, 13:53
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Сегодня на подходе сильные осадки. Что готовит новая неделя?
ФОТО: | Delfi Meedia
Неделя заканчивается пасмурной погодой, по всей Эстонии температура воздуха в плюсе. Сохранится ли такой же характер погоды и на следующей неделе?
В воскресенье, во второй половине дня с юга приблизится очередная область низкого давления. Облачность повсеместно усилится, в Южную Эстонию придут дожди, которые будут распространяться на восточные регионы. Вечером местами выпадет мокрый снег. Ветер южных направлений 3-9 м/c, к вечеру ослабеет. Температура воздуха +2..+5°C.
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