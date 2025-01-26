ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Сегодня на подходе сильные осадки. Что готовит новая неделя?

В воскресенье, во второй половине дня с юга приблизится очередная область низкого давления. Облачность повсеместно усилится, в Южную Эстонию придут дожди, которые будут распространяться на восточные регионы. Вечером местами выпадет мокрый снег. Ветер южных направлений 3-9 м/c, к вечеру ослабеет. Температура воздуха +2..+5°C.