ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В ближайшие дни погода будет пасмурной, настоящая зима может не наступить

Сегодня, 27 января, ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня в материковой части страны выпадет мокрый снег и снег, кое-где дождь, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Местами туман. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 1-7 м/с, в Северо-Восточной Эстонии скорость юго-западного ветра составит 11 м/с. Вечером в Западной Эстонии ветер сменит направление на северо-восточное и усилится до 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.