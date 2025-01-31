31.01.2025, 09:56
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В пятницу большая часть Эстонии — в зоне интенсивных осадков. А что на выходных?
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу (31.01) погоду в Эстонии будет определять периферия области низкого давления, которая движется в сторону Кольского полуострова.
В пятницу в Эстонии пасмурная погода. По всей стране пройдут дожди. Более интенсивные осадки ожидаются на северо-западном побережье и к югу от воображаемой линии Пярну–Нарва. Ветер в основном южных направлений, во второй половине дня сменит, начиная с островов, направление на западное. Сила ветра составит 2-8, порывами до 10 м/с. Температура воздуха 2..5°C.
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