ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В субботу на дорогах будет скользко

Ветер западной четверти, после полуночи северо-западный и северный, 3–9, на побережье порывами до 15 м/с. Во многих местах пойдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха – от -1 до +2. Дороги будут скользкими!

До обеда будет облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, после обеда облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер северо-западный, 4–10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха – от -1 до +3. Дороги останутся скользкими!

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Январь завершился очень теплой и пасмурной погодой. В начале февраля общая циркуляция воздуха изменится. С края циклона, который сосредоточится над западной частью России, в нашу сторону начнет поступать холодный воздух с севера, сопровождаемый снегопадами. Затем циклон постепенно ослабеет, а влияние антициклона усилится – атмосферное давление повысится, погода станет более сухой и холодной.

Ночью температура начала понижаться с севера и опустилась до около 0°C. На дорогах сохраняется риск гололедицы.

Погода у соседей

В Хельсинки в субботу ожидается солнечная погода. Температура будет колебаться от -1 до +2 градусов. Северный и северо-западный ветер достигнет скорости до 6 м/с.

В Риге облачно, ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Температура останется положительной, поднимаясь до +5 градусов. Южный и северо-западный ветер достигнет скорости до 9 м/с.

Напоминаем: выход на лед запрещен Нужно учитывать, что для образования надежного и безопасного ледяного покрова требуются более сильные морозы, которые должны продержаться не менее 10 дней. Погода в настоящее время переменчива: минусовая температура чередуется с плюсовой, и это замедляет образования прочного льда. Нужно помнить, что толщина безопасного льда должна составлять не менее 10 см. Сейчас толщина льда на водоемах неравномерная. Слишком ранний выход на лед водоема может закончиться серьезным несчастным случаем, так как тонкий лед внезапно ломается, и погружающемуся в холодную воду человеку крайне сложно выбраться на твердую поверхность. Рыбаков просим набраться терпения, а родителей — рассказать своим детям об опасностях, которые таит лед. Напоминаем всем: если вы заметили попавшего в беду человека, чьей жизни или здоровью угрожает опасность, или если вам самим нужна помощь, звоните при первой возможности по телефону 112.

Источники: служба погоды Агентства окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee