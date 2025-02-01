ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В субботу на дорогах будет скользко
В субботу (1.02) циклон сместится на территорию России, и с его западной стороны начнется поступление более холодного воздуха с севера.
Ветер западной четверти, после полуночи северо-западный и северный, 3–9, на побережье порывами до 15 м/с. Во многих местах пойдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха – от -1 до +2. Дороги будут скользкими!
До обеда будет облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, после обеда облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер северо-западный, 4–10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха – от -1 до +3. Дороги останутся скользкими!
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Январь завершился очень теплой и пасмурной погодой. В начале февраля общая циркуляция воздуха изменится. С края циклона, который сосредоточится над западной частью России, в нашу сторону начнет поступать холодный воздух с севера, сопровождаемый снегопадами. Затем циклон постепенно ослабеет, а влияние антициклона усилится – атмосферное давление повысится, погода станет более сухой и холодной.
Ночью температура начала понижаться с севера и опустилась до около 0°C. На дорогах сохраняется риск гололедицы.
Погода у соседей
В Хельсинки в субботу ожидается солнечная погода. Температура будет колебаться от -1 до +2 градусов. Северный и северо-западный ветер достигнет скорости до 6 м/с.
В Риге облачно, ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Температура останется положительной, поднимаясь до +5 градусов. Южный и северо-западный ветер достигнет скорости до 9 м/с.
Источники: служба погоды Агентства окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee