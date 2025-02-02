ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Снегопад усиливается по всей Эстонии

Сегодня преимущественно облачно. В нескольких районах ожидается снег, на островах возможен мокрый снег, интенсивные осадки — на востоке Эстонии. Ветер северо-западный и северный 3–9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с, вечером на побережье Вирумаа — северо-восточный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -1 до +2°C.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕНТРА ТАЛЛИННА:

СМОТРИ ПОЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ ЗДЕСЬ:

Январь закончился очень тёплой и пасмурной погодой. В начале февраля общая циркуляция воздуха изменится. По краю циклона, сосредоточенного над западной частью России, к нам начнёт поступать холодный воздух с севера, сопровождаемый снегопадами. Затем циклон постепенно заполнится, и влияние антициклона усилится — атмосферное давление повысится, погода станет суше и холоднее.

Состояние дорог: Сохраняется опасность гололедицы.

Погода в других городах:

В Хельсинки сегодня облачно, температура от -2 до -7°C. Северный и северо-восточный ветер до 7 м/с.

В Риге облачная погода с снегопадом. Температура колеблется от -1 до +1°C. Северо-западный ветер до 6 м/с.

Напоминаем: действует запрет на выход на лёд Следует учитывать, что для формирования безопасного ледового покрова необходимо больше морозных дней — температура должна держаться ниже нуля как минимум десять суток подряд. Сейчас погода неустойчива: мороз сменяется оттепелью, что замедляет процесс образования крепкого льда. Безопасной считается толщина льда не менее 10 см, но на данный момент лед на водоёмах остаётся неравномерным. Выход на лёд слишком рано может привести к серьёзной трагедии — тонкий лёд ломается внезапно, и выбраться из ледяной воды крайне сложно. Рыбакам стоит запастись терпением, а родителям — напомнить детям об опасности выхода на лёд. Важно помнить: если вы заметили человека, чья жизнь или здоровье под угрозой, или сами нуждаетесь в помощи, немедленно звоните по номеру экстренной помощи 112.

Источник: Служба погоды Департамента окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee.