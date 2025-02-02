ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Снегопад усиливается по всей Эстонии

Сегодня преимущественно облачно. В нескольких районах ожидается снег, на островах возможен мокрый снег, интенсивные осадки — на востоке Эстонии. Ветер северо-западный и северный 3–9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с, вечером на побережье Вирумаа — северо-восточный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -1 до +2°C.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕНТРА ТАЛЛИННА:
Январь закончился очень тёплой и пасмурной погодой. В начале февраля общая циркуляция воздуха изменится. По краю циклона, сосредоточенного над западной частью России, к нам начнёт поступать холодный воздух с севера, сопровождаемый снегопадами. Затем циклон постепенно заполнится, и влияние антициклона усилится — атмосферное давление повысится, погода станет суше и холоднее.
Состояние дорог: Сохраняется опасность гололедицы.
Погода в других городах:
В Хельсинки сегодня облачно, температура от -2 до -7°C. Северный и северо-восточный ветер до 7 м/с.
В Риге облачная погода с снегопадом. Температура колеблется от -1 до +1°C. Северо-западный ветер до 6 м/с.
Источник: Служба погоды Департамента окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee.