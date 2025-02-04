04.02.2025, 12:21
Эстонские синоптики и предсказатели погоды рассказали, какие сюрпризы преподнесет вторая половина зимы
За теплой зимой последует холодное лето?
ФОТО: | Delfi Meedia
Половина зимы уже позади, но критически низких температур пока не наблюдалось. Maaleht задал предсказателям погоды и синоптикам Агентства окружающей среды вопрос о том, чего еще можно ожидать от этой зимы.
„Погода станет холоднее с первых дней февраля, а в первой трети февраля температура внутри страны в основном останется ниже нуля“, — подтвердила главный синоптик Эстонского агентства окружающей среды Тайми Пальяк. Также ожидается снег, однако текущий прогноз не обещает сильных снегопадов, поскольку все большее влияние приобретают области высокого давления.
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