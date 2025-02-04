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04.02.2025, 12:21

Эстонские синоптики и предсказатели погоды рассказали, какие сюрпризы преподнесет вторая половина зимы

 
За теплой зимой последует холодное лето?
Прогнозы могут кардинально меняться несколько раз в течение дня
Прогнозы могут кардинально меняться несколько раз в течение дня
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Половина зимы уже позади, но критически низких температур пока не наблюдалось. Maaleht задал предсказателям погоды и синоптикам Агентства окружающей среды вопрос о том, чего еще можно ожидать от этой зимы.

„Погода станет холоднее с первых дней февраля, а в первой трети февраля температура внутри страны в основном останется ниже нуля“, — подтвердила главный синоптик Эстонского агентства окружающей среды Тайми Пальяк. Также ожидается снег, однако текущий прогноз не обещает сильных снегопадов, поскольку все большее влияние приобретают области высокого давления.

Это означает, что вдоль границы области низкого давления с центром над Западной Россией к нам начнет проникать холодный воздух из Арктики, сопровождаемый снежными заносами. Затем усилится влияние области высокого давления — оно повысится, и погода станет суше и холоднее.

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