ПРОГНОЗ | Эстония окажется во власти осадков, температура опустится до -10°C

Сегодня, 5 января, ожидается облачная погода. Во многих местах на островах пройдут дожди и мокрый снег, а в западной части материка — мокрый снег и снег. В Западной Эстонии существует опасность гололеда! Вечером осадки усилятся и медленно переместится на восток. Ветер юго-восточный и южный, днем ​​на островах юго-западный 5-11 м/с, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха в Западной Эстонии 0..+4, в Восточной Эстонии 0..-3°C.