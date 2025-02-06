ПРОГНОЗ | Завтра в Эстонию придут морозы, потеплеет не скоро
В Эстонию придет область высокого давления и погода станет немного более морозной.
Сегодня, в четверг 6 февраля, погода будет облачной с прояснениями. В восточной части материка во многих местах будет идти преимущественно снег, на западе — мокрый снег и дождь, к вечеру осадки поредеют. Местами возможен туман.
Ветер на материковой части страны утром слабый, переменчивый, на островах и западном побережье северо-западный и северный 3–8 м/с, порывами до 11 м/с, после полудня ветер повсеместно восточный и северо-восточный 3–8 м/с, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха в Западной Эстонии 0..+4, в Восточной Эстонии 0..-2°C.
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Но уже в пятницу область высокого давления принесет к нам холодную воздушную массу, в результате чего наступит морозная и ясная погода, которая сохранится в течение некоторого времени. В конце первой трети февраля ночные температурные минимумы опустятся до -10 °C, а в некоторых местах внутри страны и того ниже. Днем погода также будет минусовая.
Дорожные условия
На дорогах страны сохраняется опасность обледенения.
Погода в других местах
Температура воздуха в Хельсинки сегодня составляет от -2 до +1 градуса. Погода преимущественно ясная, без осадков. Ветер северный до 4 м/с.
В Риге температура колеблется от -2 до +2. Погода облачная, временами возможен снег и мокрый снег. Ветер северо-западный до 5 м/с.
Источники: Метеорологическая служба Агентства окружающей среды, ffreemeteo.ee, TarkTee.
Каким будет февраль?
„Погода станет холоднее с первых дней февраля, а в первой трети февраля температура внутри страны в основном останется ниже нуля“, — подтвердила главный синоптик Эстонского агентства окружающей среды Тайми Пальяк. Также ожидается снег, однако текущий прогноз не обещает сильных снегопадов, поскольку все большее влияние приобретают области высокого давления.
Это означает, что вдоль границы области низкого давления с центром над Западной Россией к нам начнет проникать холодный воздух из Арктики, сопровождаемый снежными заносами. Затем усилится влияние области высокого давления — оно повысится, и погода станет суше и холоднее.
По словам синоптика Кайро Кийтсака, прогнозы могут кардинально меняться несколько раз в течение дня. „Текущие модельные расчеты предполагают изменение общей циркуляции воздуха в Европе и более холодную погоду, в частности, в Северной Европе, в начале февраля. Модели теперь показывают более высокий фон давления воздуха в первой половине февраля“.
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