ПРОГНОЗ | Завтра в Эстонию придут морозы, потеплеет не скоро

Сегодня, в четверг 6 февраля, погода будет облачной с прояснениями. В восточной части материка во многих местах будет идти преимущественно снег, на западе — мокрый снег и дождь, к вечеру осадки поредеют. Местами возможен туман.

Ветер на материковой части страны утром слабый, переменчивый, на островах и западном побережье северо-западный и северный 3–8 м/с, порывами до 11 м/с, после полудня ветер повсеместно восточный и северо-восточный 3–8 м/с, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха в Западной Эстонии 0..+4, в Восточной Эстонии 0..-2°C.

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Но уже в пятницу область высокого давления принесет к нам холодную воздушную массу, в результате чего наступит морозная и ясная погода, которая сохранится в течение некоторого времени. В конце первой трети февраля ночные температурные минимумы опустятся до -10 °C, а в некоторых местах внутри страны и того ниже. Днем погода также будет минусовая.

Дорожные условия

На дорогах страны сохраняется опасность обледенения.

Погода в других местах

Температура воздуха в Хельсинки сегодня составляет от -2 до +1 градуса. Погода преимущественно ясная, без осадков. Ветер северный до 4 м/с.

В Риге температура колеблется от -2 до +2. Погода облачная, временами возможен снег и мокрый снег. Ветер северо-западный до 5 м/с.

Источники: Метеорологическая служба Агентства окружающей среды, ffreemeteo.ee, TarkTee.

Каким будет февраль?

„Погода станет холоднее с первых дней февраля, а в первой трети февраля температура внутри страны в основном останется ниже нуля“, — подтвердила главный синоптик Эстонского агентства окружающей среды Тайми Пальяк. Также ожидается снег, однако текущий прогноз не обещает сильных снегопадов, поскольку все большее влияние приобретают области высокого давления.