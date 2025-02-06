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06.02.2025, 13:20

Какое все-таки сейчас время года? В конце января в Эстонии расцвели весенние цветы

 
Айн Каллис
Конец января на Хийумаа. Зацвел весенник. Погода сейчас стала прохладнее, но весенние цветы еще не сдались.
Конец января на Хийумаа. Зацвел весенник. Погода сейчас стала прохладнее, но весенние цветы еще не сдались.
ФОТО: Kristiina Hellström | Erakogu

Причудливая зима — местами ощущается как поздняя осень или ранняя весна. В конце января распустились весенние цветы, начала зеленеть трава. Начиная с Рождества в голове крутится детское стихотворение Хельо Мянд, где герой спрашивает у предсказателя погоды, почему зимой у него сапоги в грязи, а не в снегу.

Этой зимой земля не успела как следует промерзнуть... Это неудивительно, ведь январь выдался исключительно теплым и влажным. Когда Агентство окружающей среды собрало все данные о погоде, стало ясно, что прошедший месяц занял четвертое место по уровню тепла в (общегосударственной) серии наблюдений начиная с 1922 года. Среднюю температуру воздуха на территории Эстонии, составляющую +0,9 ⁰C, превосходит недавний январь 2020 года (+3,1⁰) и далекие январские месяцы 1925 (+1,1⁰) и 1989 годов (+1,0⁰). Кстати, в длинной серии наблюдений в Тарту, начинающейся с 1866 года, показатель этого года +0,5 ⁰C оказался третьим, уступив 2020 (+2,6⁰) и 1989 (+0,6⁰) годам.

Еще одно сравнение. Если 85 лет назад в Йыгева 17 января был зафиксирован знаменитый рекорд минусовых температур (-43,5 ⁰C), то в этом году там было три градуса тепла! А на Хийумаа, который всегда славился своими морозами, термометр показывал более +5 градусов.

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