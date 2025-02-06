Какое все-таки сейчас время года? В конце января в Эстонии расцвели весенние цветы

Этой зимой земля не успела как следует промерзнуть... Это неудивительно, ведь январь выдался исключительно теплым и влажным. Когда Агентство окружающей среды собрало все данные о погоде, стало ясно, что прошедший месяц занял четвертое место по уровню тепла в (общегосударственной) серии наблюдений начиная с 1922 года. Среднюю температуру воздуха на территории Эстонии, составляющую +0,9 ⁰C, превосходит недавний январь 2020 года (+3,1⁰) и далекие январские месяцы 1925 (+1,1⁰) и 1989 годов (+1,0⁰). Кстати, в длинной серии наблюдений в Тарту, начинающейся с 1866 года, показатель этого года +0,5 ⁰C оказался третьим, уступив 2020 (+2,6⁰) и 1989 (+0,6⁰) годам.