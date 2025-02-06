06.02.2025, 16:54
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В ближайшие ночи местами до 10 градусов мороза! Предстоящая неделя будет более солнечной
ФОТО: | Erakogu
Погода продолжает идти зимним курсом. Области высокого давления всё чаще будут оказывать влияние на погоду в Эстонии, поэтому особых осадков не ожидается. Зато на предстоящей неделе будет больше часов, когда светит солнце, чего в последнее время не хватало.
В четверг небольшой циклон переместится с Балтийских стран на юг. Днем на материке во многих местах в центральной и восточной Эстонии снег, на западе страны — мокрый снег и дождь, вечером осадки поредеют. Местами туман. Опасность гололеда! Ветер во второй половине дня повсеместно сменит направление на восточное и северо-восточное силой 3-9 м/с. Температура воздуха в Западной Эстонии +1...+4, в Центральной Эстонии 0...+2, в Восточной Эстонии 0...–2 градуса.
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