ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В ближайшие ночи местами до 10 градусов мороза! Предстоящая неделя будет более солнечной

В четверг небольшой циклон переместится с Балтийских стран на юг. Днем на материке во многих местах в центральной и восточной Эстонии снег, на западе страны — мокрый снег и дождь, вечером осадки поредеют. Местами туман. Опасность гололеда! Ветер во второй половине дня повсеместно сменит направление на восточное и северо-восточное силой 3-9 м/с. Температура воздуха в Западной Эстонии +1...+4, в Центральной Эстонии 0...+2, в Восточной Эстонии 0...–2 градуса.

В пятницу над Россией усилится область высокого давления, ее оконечность распространит свое влияние на побережье Балтики, поэтому погода будет преимущественно сухой. В Эстонию поступит более холодный воздух. Ветер в основном восточных направлений, во внутренних районах страны слабый, на побережье — порывистый. Температура воздуха ночью –8...–3, в Восточной Эстонии местами до –10, на островах и западном побережье –2...+1, днем –2...+1 градус, во второй половине дня ожидается понижение температуры.