ПРОГНОЗ | Морозная погода в Эстонии пока сохранится

В воскресенье в Восточной Эстонии ожидается ясная погода, в Западной Эстонии — переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений скоростью 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

СМОТРИТЕ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ УСЛОВИЯ В ТАЛЛИННЕ:

СМОТРИТЕ ПОЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ ЗДЕСЬ.

В начале новой недели погода будет такой же. В понедельник, 10 февраля, над Скандинавией усилится область высокого давления, и ее восточное крыло накроет Эстонию. Погода остается ясной и спокойной. Температура воздуха ночью колеблется от -1..-3°C на островах и до -8..-13°C в Центральной и Восточной Эстонии. Утром в Западной и Северной Эстонии поднимется, днем ​​на островах и в западной части материка ожидается 0..+2°C, на востоке -1..-5°C.

Во вторник, 11 января, область высокого давления из Скандинавии распространится на страны Балтии. Погода останется спокойной, без осадков. Температура воздуха ночью -4..-7°С, во внутренней части страны местами -10, днем ​​-1..-4°С.

В среду, 12 января, область высокого давления под влиянием надвигающейся с северо-запада границы области низкого давления немного сместится на юго-запад, но осадки к нас не дойдут. На северном побережье и в Восточной Эстонии ожидается слабый умеренный западный ветер. Температура воздуха в начале ночи составит -3..-7°C, к утру повысится, днем ожидается ​​0..-3, на северо-западе Эстонии до +2°C.

Дорожные условия

Погода в других местах

В Хельсинки в воскресенье температура будет колебаться от -1 до 0. Переменная облачность, без осадков. Слабый юго-восточный ветер до 3 м/с.

В Риге температура воздуха колеблется от -5 до +1. Погода солнечная и сухая. Ветер юго-восточный до 4 м/с.

Источники: Метеорологическая служба Агентства окружающей среды, ffreemeteo.ee, TarkTee.