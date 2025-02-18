ФОТО | Уровень воды в Эмайыги превысил критическую черту, вынесено предупреждение первого уровня

Власти Тарту начали закрывать канавы и водопропускные трубы, по которым вода из-за высокого уровня может начать течь обратно, то есть в сторону дворов и города. При необходимости воду будут откачивать из труб. Сообщается, что река может выйти из берегов и затопить прибрежные тротуары.