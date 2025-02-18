18.02.2025, 14:30
ФОТО | Уровень воды в Эмайыги превысил критическую черту, вынесено предупреждение первого уровня
Уровень воды в реке Эмайыги в Тарту превысил критическую черту, которая находится на 254 см выше нулевой отметки графика станции (32,31 м по EH2000, то есть над уровнем моря). В связи с этим Агентство окружающей среды вынесло предупреждение о наводнении первого уровня.
По состоянию на 11:50 вторника, 18 февраля, уровень воды составлял 254 см, скорость подъема — примерно 1 см в час.
Власти Тарту начали закрывать канавы и водопропускные трубы, по которым вода из-за высокого уровня может начать течь обратно, то есть в сторону дворов и города. При необходимости воду будут откачивать из труб. Сообщается, что река может выйти из берегов и затопить прибрежные тротуары.
Людей просят быть осторожными и не ходить в местах затопления.