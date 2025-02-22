Новости
22.02.2025, 08:35

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Местами дождь с мокрым снегом и дождь со льдом. Высокая опасность гололеда!

 (12)
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

С Балтийского моря идет волна теплого воздуха, и холод отступает.

В субботу (22.02) мы окажемся на границе области высокого давления с востока и области низкого давления с запада.

Днем погода будет преимущественно облачной. В некоторых местах будет идти слабый снег, возможен дождь с льдом, на островах и западном побережье также дождь с мокрым снегом и дождем. Опасность гололеда! Ветер южный, 3-9 м/с, на островах и западном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха от 0 до -3°C, на островах и западном побережье от 0 до +2°C.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (12)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии